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Чепуркин Константин Ефимович

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Место рождения

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Между 1891 и 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1899

Отец: Чепуркин Ефим Ефимович

Мать: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1917

Сын: Чепуркин Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чепуркин Александр Константинович

Мать ребёнка: Чепуркина Пелагея Федотьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепуркина Пелагея Федотьевна

Смерть
Неизвестно
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