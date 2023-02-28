Чепуркин Константин Ефимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1891 и 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1899
Отец: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
25.05.1917
Сын: Чепуркин Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чепуркин Александр Константинович
Мать ребёнка: Чепуркина Пелагея Федотьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно