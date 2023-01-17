Стрельникова (Скрипкина) Ксения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1863
Бракосочетание
20.11.1881
Рождение ребёнка
27.03.1883
Сын: Стрельников Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.08.1887
Сын: Стрельников Трофим Дмитриевич
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1889
Сын: Стрельников Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.03.1892
Дочь: Мягченкова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Бердникова Клеопатра Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1897
Дочь: Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.07.1900
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно