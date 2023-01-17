Стрельникова (Скрипкина) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Скрипкина) Ксения Сергеевна

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

31.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1863

Отец: Скрипкин Сергей Михайлович

Мать: Скрипкина Февронья Фёдоровна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
20.11.1881

Муж: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1883

Сын: Стрельников Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Сын: Стрельников Трофим Дмитриевич

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.11.1889

Сын: Стрельников Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.03.1892

Дочь: Мягченкова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Бердникова Клеопатра Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.10.1897

Дочь: Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.07.1900

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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