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Стрельников Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

27.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1883

Отец: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Мать: Стрельникова Ксения Сергеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.02.1904

Жена: Стрельникова Наталья Несторовна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.01.1905

Сын: Стрельников Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.05.1907

Сын: Стрельников Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.08.1911

Сын: Стрельников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Стрельников Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Стрельников Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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