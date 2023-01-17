Стрельников Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1883
Бракосочетание
07.02.1904
Рождение ребёнка
04.01.1905
Сын: Стрельников Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна
Рождение ребёнка
11.05.1907
Сын: Стрельников Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна
Рождение ребёнка
25.08.1911
Сын: Стрельников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Стрельников Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Стрельников Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Наталья Несторовна
Работа или профессия
Неизвестно