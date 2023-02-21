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Скрипкин Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

16.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Скрипкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1857

Сын: Скрипкин Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Скрипкина Февронья Фёдоровна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.07.1860

Дочь: Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Скрипкина Февронья Фёдоровна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.01.1863

Дочь: Стрельникова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Скрипкина Февронья Фёдоровна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.1901
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
18.05.1901
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область