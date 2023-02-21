Скрипкин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти16.05.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Скрипкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1857
Мать ребёнка: Скрипкина Февронья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.07.1860
Дочь: Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Скрипкина Февронья Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.01.1863
Дочь: Стрельникова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Скрипкина Февронья Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.1901
Похороны
18.05.1901