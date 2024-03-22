Стрельников Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Михаил Дмитриевич

Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.11.1889

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1863 г.р.

Жена

После 1893 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1889

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Стрельникова Ксения Сергеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
13.02.1914

Жена: Стрельникова Елена Семёновна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.02.1915

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Стрельникова Елена Семёновна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Стрельников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Стрельникова Елена Семёновна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельникова Елена Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
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