Стрельников Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1889
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1889
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.02.1914
Рождение ребёнка
10.02.1915
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Стрельникова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
18.10.1918
Сын: Стрельников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Стрельникова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельникова Елена Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно