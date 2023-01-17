Стрельникова (Молокоедова) Елена Семёновна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1914
Рождение ребёнка
10.02.1915
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Стрельников Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.10.1918
Сын: Стрельников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Стрельников Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельников Михаил Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно