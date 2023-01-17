Стрельникова (Молокоедова) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Молокоедова) Елена Семёновна

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Место рождения

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

После 1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
13.02.1914

Муж: Стрельников Михаил Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.02.1915

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Стрельников Михаил Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Стрельников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Стрельников Михаил Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Михаил Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
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