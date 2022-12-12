Мягченкова (Стрельникова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1892
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1892
Бракосочетание
02.02.1912
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович
Рождение ребёнка
29.05.1915
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович
Рождение ребёнка
20.07.1918
Сын: Мягченко Александр Семёнович
Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович
Рождение ребёнка
29.09.1922
Дочь: Ханина Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973