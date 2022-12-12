Мягченкова (Стрельникова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова (Стрельникова) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.03.1892

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1892

Отец: Стрельников Дмитрий Яковлевич

Мать: Стрельникова Ксения Сергеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
02.02.1912

Муж: Мягченков Семён Степанович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.07.1918

Сын: Мягченко Александр Семёнович

Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.09.1922

Дочь: Ханина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Мягченков Семён Степанович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973
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