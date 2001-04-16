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Мягченко Александр Семёнович

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Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

20.07.1918

Дата смерти

16.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1918

Отец: Мягченков Семён Степанович

Мать: Мягченкова Евдокия Дмитриевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
21.07.1918
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягченко Александра Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.04.2001
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