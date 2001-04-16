Мягченко Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения20.07.1918
Дата смерти16.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1918
Крещение
21.07.1918
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мягченко Александра Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.04.2001