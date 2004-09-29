Ханина (Мягченко) Екатерина Семёновна
Место рождения
Дата рождения29.09.1922
Дата смерти29.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1922
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
18.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ханин Фёдор Николаевич
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
24.02.1952
Отец ребёнка: Ханин Фёдор Николаевич
Смерть
29.09.2004
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Балтийск, Балтийский, Калининградская область