Ханина (Мягченко) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Мягченко) Екатерина Семёновна

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Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

29.09.1922

Дата смерти

29.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1922

Отец: Мягченков Семён Степанович

Мать: Мягченкова Евдокия Дмитриевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1946

Муж: Ханин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
18.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханин Фёдор Николаевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Ханин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Ханин Фёдор Николаевич

Смерть
29.09.2004
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
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