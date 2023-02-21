Скрипкина Февронья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипкина Февронья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

25.04.1896

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1857

Сын: Скрипкин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Скрипкин Сергей Михайлович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.07.1860

Дочь: Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Скрипкин Сергей Михайлович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.01.1863

Дочь: Стрельникова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Скрипкин Сергей Михайлович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.1896
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
27.04.1896
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
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