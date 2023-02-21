Скрипкина Февронья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти25.04.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1857
Отец ребёнка: Скрипкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1860
Дочь: Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Скрипкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1863
Дочь: Стрельникова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Скрипкин Сергей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.04.1896
Похороны
27.04.1896