Катрушенко Вукола Устинов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катрушенко Устин
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катрушенко Евфимия Вуколова
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Катрушенко Михайло Вуколов
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Катрушенко Феодосия Вуколовна
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Катрушенко Григорий Вуколов
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
Смерть
Неизвестно