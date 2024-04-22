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Катрушенко Вукола Устинов

Место рождения

Черепин, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катрушенко Устин

Мать: не указана

Черепин, Черкаська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Катрушенко Игнат Вуколов

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катрушенко Евфимия Вуколова

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Катрушенко Михайло Вуколов

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Катрушенко Феодосия Вуколовна

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

Черепин, Черкаська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Катрушенко Григорий Вуколов

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

Смерть
Неизвестно
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