Катрушенко Устин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катрушенко Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Катрушенко Диомид Устинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Катрушенко Иван Устинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катрушенко Вукола Устинов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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