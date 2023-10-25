Екатерина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катрушенко Евфимия Вуколова
Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Катрушенко Михайло Вуколов
Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Катрушенко Феодосия Вуколовна
Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов
Черепин, Черкаська область
Рождение ребёнка
1840
Сын: Катрушенко Григорий Вуколов
Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов
Смерть
Неизвестно