Екатерина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Катрушенко Игнат Вуколов

Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катрушенко Евфимия Вуколова

Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Катрушенко Михайло Вуколов

Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Катрушенко Феодосия Вуколовна

Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов

Черепин, Черкаська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Катрушенко Григорий Вуколов

Отец ребёнка: Катрушенко Вукола Устинов

Смерть
Неизвестно
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