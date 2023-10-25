Катрушенко Евфимия Вуколова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатрушенко Евфимия Вуколова

Катрушенко Евфимия Вуколова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Катрушенко Вукола Устинов

Мать: Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сухина Мелания Афанасьева

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сухина Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сухина Варвара Афанасьева

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сухина Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сухина Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сухина Мойсей Афанасьев

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Сухина Пелагия Афанасьева

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухина Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухина Афанасий Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close