Катрушенко Евфимия Вуколова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Катрушенко Вукола Устинов
Мать: Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сухина Мелания Афанасьева
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сухина Варвара Афанасьева
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сухина Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сухина Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сухина Пелагия Афанасьева
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухина Афанасий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно