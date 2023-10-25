Катрушенко Михайло Вуколов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Катрушенко Вукола Устинов
Мать: Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Катрушенко Иван Михаййлов
Мать ребёнка: Холодняк Ксения Кирикова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Катрушенко Никита Михайлов
Мать ребёнка: Холодняк Ксения Кирикова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодняк Ксения Кирикова
Смерть
Неизвестно