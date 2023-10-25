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Катрушенко Михайло Вуколов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Катрушенко Вукола Устинов

Мать: Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Катрушенко Иван Михаййлов

Мать ребёнка: Холодняк Ксения Кирикова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Катрушенко Никита Михайлов

Мать ребёнка: Холодняк Ксения Кирикова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодняк Ксения Кирикова

Смерть
Неизвестно
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