Холодняк Ксения Кирикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Холодняк Кирик Ильин
Рождение ребёнка
1854
Сын: Катрушенко Иван Михаййлов
Отец ребёнка: Катрушенко Михайло Вуколов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Катрушенко Никита Михайлов
Отец ребёнка: Катрушенко Михайло Вуколов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно