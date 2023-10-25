Холодняк Ксения Кирикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодняк Ксения Кирикова

Холодняк Ксения Кирикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Холодняк Кирик Ильин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Катрушенко Иван Михаййлов

Отец ребёнка: Катрушенко Михайло Вуколов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Катрушенко Никита Михайлов

Отец ребёнка: Катрушенко Михайло Вуколов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катрушенко Михайло Вуколов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close