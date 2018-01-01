село Черепин, село Черепин, Черкаська область (на 2018) — Familio

Черепин

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Завадовская волость
1384. Черепин, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 226, жителей 1232, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27545Черепинселоцентр сільської радир-н Корсунь-Шевченківськийсільрада Черепинська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Деренковская волость
Черепин село.
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