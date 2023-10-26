Катрушенко Игнат Вуколов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Катрушенко Вукола Устинов
Мать: Екатерина Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Катрушенко Степанида Игнатова
Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Катрушенко Феврония Игнатова
Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Катрушенко Мария Игнатова
Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Катрушенко Иоаким Игнатов
Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева
Смерть
Неизвестно