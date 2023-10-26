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Катрушенко Игнат Вуколов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Катрушенко Вукола Устинов

Мать: Екатерина Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторак Пелагия Матфеева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Катрушенко Степанида Игнатова

Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Катрушенко Феврония Игнатова

Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Катрушенко Мария Игнатова

Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Катрушенко Иоаким Игнатов

Мать ребёнка: Полторак Пелагия Матфеева

Смерть
Неизвестно

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