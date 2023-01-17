Лука Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1722
Отец: Григорий Петров
Мать: не указана
МК-1748 24.01.1748 Деревни Урвихина крестьянина Григория Петрова сын отрок Лука той вотчины и деревни с крестьянкой Гавриловой дочерью Андреева девкой Анной первым браком МК-1749 Деревни Урвихина у кр... Показать все
Бракосочетание
24.01.1748
Жена: Анна Гаврилова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 24.01.1748 Деревни Урвихина крестьянина Григория Петрова сын отрок Лука той вотчины и деревни с крестьянкой Гавриловой дочерью Андреева девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
01.10.1749
Сын: Сергей Лукин
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
ИВ-1749 --- МК-1749 Деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Сергей 1750 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Сергей 3=1749 ИВ-1753 Сергей 4=1749 ИВ-1754 Сергей 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1757 ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1753
Сын: Герасим Лукин
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
МК-1753 04.03.1753 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Герасим ИВ-1753 Герасим того же года=1753 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1757 Герасима нет (где он?)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Семён Лукин
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
ИВ-1756 Семён 3=1753 ИВ-1757 Семён 3=1754 ИВ-1756 Семён 3=1753 ИВ-1756 Семён 3=1753 ИВ-1756 Семён 3=1753 ИВ-1756 Семён 3=1753 ИВ-1756 Семён 3=1753
Рождение ребёнка
1754
Сын: Антон Лукин
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
ИВ-1756 Антоний 2=1754 ИВ-1757 Антоний 1=1754 ИВ-1756 Антоний 2=1754 ИВ-1756 Антоний 2=1754 ИВ-1756 Антоний 2=1754 ИВ-1756 Антоний 2=1754 ИВ-1756 Антоний 2=1754
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно