Агриппина Лукина
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Лука Григорьев
Мать: Анна Гаврилова
МК-1759 01.03.1759 Деревни Андреевского у крестьянина Петра Павлова дочь Агрипина - рождение дочери РС-1782, страница 1504 (ЯГРЕНЕВО) Дочь девка Агрофена (по последней ревизии написаны были лета 5) ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно