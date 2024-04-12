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Агриппина Лукина

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Лука Григорьев

Мать: Анна Гаврилова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1759 01.03.1759 Деревни Андреевского у крестьянина Петра Павлова дочь Агрипина - рождение дочери РС-1782, страница 1504 (ЯГРЕНЕВО) Дочь девка Агрофена (по последней ревизии написаны были лета 5) ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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