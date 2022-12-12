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Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Мой Гаврил Андреев

Мать: Моя Ирина Васильева

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 17=1727 ИВ-1745, 1747, 1748 Анны нет (где она?) ИВ-1748 Анна 13=1735 МК-1748 24.01.1748 бракосочетание ИВ-1749 --- ИВ-1750, 1751 --- Анны нет (где она, семья... Показать все
Бракосочетание
24.01.1748

Муж: Лука Григорьев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 24.01.1748 Деревни Урвихина крестьянина Григория Петрова сын отрок Лука той вотчины и деревни с крестьянкой Гавриловой дочерью Андреева девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сергей Лукин

Отец ребёнка: Лука Григорьев

1749 1750 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Сергей 3=1749 ИВ-1753 Сергей 4=1749 ИВ-1754 Сергей 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔
Рождение ребёнка
04.03.1753

Сын: Герасим Лукин

Отец ребёнка: Лука Григорьев

МК-1753 04.03.1753 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Герасим ИВ-1753 Герасим того же года=1753 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Герасима нет (где он?)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Семён Лукин

Отец ребёнка: Лука Григорьев

ИВ-1756 Семён 3=1753
Рождение ребёнка
1754

Сын: Антоний Лукин

Отец ребёнка: Лука Григорьев

ИВ-1756 Антоний 2=1754
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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