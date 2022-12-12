Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1727
Отец: Мой Гаврил Андреев
Мать: Моя Ирина Васильева
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна 17=1727 ИВ-1745, 1747, 1748 Анны нет (где она?) ИВ-1748 Анна 13=1735 МК-1748 24.01.1748 бракосочетание ИВ-1749 --- ИВ-1750, 1751 --- Анны нет (где она, семья... Показать все
Бракосочетание
24.01.1748
Муж: Лука Григорьев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 24.01.1748 Деревни Урвихина крестьянина Григория Петрова сын отрок Лука той вотчины и деревни с крестьянкой Гавриловой дочерью Андреева девкой Анной первым браком
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сергей Лукин
Отец ребёнка: Лука Григорьев
1749 1750 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Сергей 3=1749 ИВ-1753 Сергей 4=1749 ИВ-1754 Сергей 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔
Рождение ребёнка
04.03.1753
Сын: Герасим Лукин
Отец ребёнка: Лука Григорьев
МК-1753 04.03.1753 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Герасим ИВ-1753 Герасим того же года=1753 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Герасима нет (где он?)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Семён Лукин
Отец ребёнка: Лука Григорьев
ИВ-1756 Семён 3=1753
Рождение ребёнка
1754
Сын: Антоний Лукин
Отец ребёнка: Лука Григорьев
ИВ-1756 Антоний 2=1754
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно