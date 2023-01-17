Сергей Лукин
Место рождения
Дата рождения01.10.1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1749
Отец: Лука Григорьев
Мать: Анна Гаврилова
ИВ-1749 --- МК-1749 Деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Сергей 1750 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Сергей 3=1749 ИВ-1753 Сергей 4=1749 ИВ-1754 Сергей 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1757 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно