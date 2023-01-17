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Сергей Лукин

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Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

01.10.1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1749

Отец: Лука Григорьев

Мать: Анна Гаврилова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1749 --- МК-1749 Деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Сергей 1750 ИВ-1751 --- ИВ-1752 Сергей 3=1749 ИВ-1753 Сергей 4=1749 ИВ-1754 Сергей 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1757 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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