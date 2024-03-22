Герасим Лукин
Место рождения
Дата рождения04.03.1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1753
Отец: Лука Григорьев
Мать: Анна Гаврилова
МК-1753 04.03.1753 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Герасим ИВ-1753 Герасим того же года=1753 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1757 Герасима нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно