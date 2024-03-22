Герасим Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Лукин

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

04.03.1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1753

Отец: Лука Григорьев

Мать: Анна Гаврилова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1753 04.03.1753 Той же вотчины деревни Урвихина у крестьянина Луки Григорьева сын Герасим ИВ-1753 Герасим того же года=1753 ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1757 Герасима нет
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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