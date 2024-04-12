Рекрут Семён Лукин
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Лука Григорьев
Мать: Анна Гаврилова
ИВ-1756 Семен 3 ИВ-1757 Семен 3 ИВ-1756 Семен 3 ИВ-1756 Семен 3 ИВ-1756 Семен 3 ИВ-1756 Семен 3 ИВ-1756 Семен 3 РС-1782, страница 1504 (ЯГРЕНЕВО) Семен (по последней ревизии написаны были лета 9) 3 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно