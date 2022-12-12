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Григорий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1752 Григория в Урвихино нет (где он?)
Рождение ребёнка
1722

Сын: Лука Григорьев

Мать ребёнка: не указана

МК-1748 24.01.1748, бракосочетание ИВ-1751 --- ИВ-1752 Лука Григорьев 30=1722 ИВ-1753 Лука Григорьев 31=1722 ИВ-1754 Лука Григорьев 32=1722 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Лука Григорьев 34=1722
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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