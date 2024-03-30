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Прокопьев Трофим Вавилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Мать: Авдотья Стефановна

Рождение ребёнка
05.03.1888

Сын: Прокопьев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Евфросинья Петровна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-34 л5 восприемник Лаврентий Вавилов
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Прокопьева Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Евфросинья Петровна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.05.1893

Сын: Прокопьев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Евфросинья Петровна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
556-7-35 л 8 Восприемник ПРокопий Дорофеев
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Прокопьев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Евфросинья Петровна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-35 л 131 Восприемник Василий Трофимович и ДАрья Вавиловна Прокопьева
Рождение ребёнка
26.10.1906 ст.

Дочь: Прокопьева Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Евфросинья Петровна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-37 л 91 восприемники Михаил Трофимович и Мария Трофимовна Прокопьевы
Рождение ребёнка
08.01.1909

Сын: Прокопьев Георгий и Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Евфросинья Петровна

ГАВО 556-7-37 л262
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Петровна

Смерть
Неизвестно
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