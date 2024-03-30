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Прокопьев Василий Трофимович

Место рождения

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1888

Отец: Прокопьев Трофим Вавилович

Мать: Евфросинья Петровна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-34 л5 восприемник Лаврентий Вавилов
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Кузнецова Елена Алексеевна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-2-37 л 107
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-37 л 2(1)22
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.

Дочь: Прокопьева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Алексеевна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-38 л 66 Восприемник Иван Трофимович Прокопьев
Смерть
Неизвестно
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