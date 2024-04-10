Прокопьев Вавил Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Прокопий Дорофеевич
Мать: Агафья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Авдотья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Авдотья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Прокопьев Трофим Вавилович
Мать ребёнка: Авдотья Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Прокопьев Лаврентий Вавилович
Мать ребёнка: Авдотья Стефановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Прокопьев Сергей Вавилович
Мать ребёнка: Авдотья Стефановна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Акилина Вавиловна
Мать ребёнка: Авдотья Стефановна
ГАВО 556-7-34 л4 Восприемник ПРокопий Дорофеевич
Смерть
Неизвестно