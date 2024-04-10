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Прокопьев Вавил Прокопьевич

Место рождения

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Прокопий Дорофеевич

Мать: Агафья Фоминична

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Авдотья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Авдотья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Прокопьев Трофим Вавилович

Мать ребёнка: Авдотья Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Прокопьев Лаврентий Вавилович

Мать ребёнка: Авдотья Стефановна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Прокопьев Сергей Вавилович

Мать ребёнка: Авдотья Стефановна

Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Акилина Вавиловна

Мать ребёнка: Авдотья Стефановна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-34 л4 Восприемник ПРокопий Дорофеевич
Смерть
Неизвестно

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