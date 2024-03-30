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Прокопьев Михаил Трофимович

Место рождения

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1893

Отец: Прокопьев Трофим Вавилович

Мать: Евфросинья Петровна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
556-7-35 л 8 Восприемник ПРокопий Дорофеев
Рождение ребёнка
12.11.1913 ст.

Сын: Прокопьев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Филипповна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-39 л31
Бракосочетание
1913

Жена: Параскева Филипповна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-39 л36 свидетель Василий Трофимович ПРокопьев
Смерть
Неизвестно
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