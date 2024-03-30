Прокопьев Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения21.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1893
Отец: Прокопьев Трофим Вавилович
Мать: Евфросинья Петровна
556-7-35 л 8 Восприемник ПРокопий Дорофеев
Рождение ребёнка
12.11.1913 ст.
Сын: Прокопьев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Филипповна
ГАВО 556-7-39 л31
Бракосочетание
1913
Жена: Параскева Филипповна
ГАВО 556-7-39 л36 свидетель Василий Трофимович ПРокопьев
Смерть
Неизвестно