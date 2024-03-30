Евфросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1888
Сын: Прокопьев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Прокопьев Трофим Вавилович
ГАВО 556-7-34 л5 восприемник Лаврентий Вавилов
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Прокопьева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Прокопьев Трофим Вавилович
Рождение ребёнка
21.05.1893
Сын: Прокопьев Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Прокопьев Трофим Вавилович
556-7-35 л 8 Восприемник ПРокопий Дорофеев
Рождение ребёнка
25.09.1895
Сын: Прокопьев Иван Трофимович
Отец ребёнка: Прокопьев Трофим Вавилович
ГАВО 556-7-35 л 131 Восприемник Василий Трофимович и ДАрья Вавиловна Прокопьева
Рождение ребёнка
26.10.1906 ст.
Дочь: Прокопьева Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Прокопьев Трофим Вавилович
ГАВО 556-7-37 л 91 восприемники Михаил Трофимович и Мария Трофимовна Прокопьевы
Рождение ребёнка
08.01.1909
Сын: Прокопьев Георгий и Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Прокопьев Трофим Вавилович
ГАВО 556-7-37 л262
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно