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Авдотья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Прокопьев Трофим Вавилович

Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Прокопьев Лаврентий Вавилович

Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Прокопьев Сергей Вавилович

Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Акилина Вавиловна

Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-34 л4 Восприемник ПРокопий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Вавил Прокопьевич

Смерть
01.03.1916
Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-40 л 81
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