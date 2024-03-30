Авдотья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти01.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Прокопьев Трофим Вавилович
Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Прокопьев Лаврентий Вавилович
Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Прокопьев Сергей Вавилович
Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Акилина Вавиловна
Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич
ГАВО 556-7-34 л4 Восприемник ПРокопий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Прокопьев Вавил Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1916
ГАВО 556-7-40 л 81