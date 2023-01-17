Денисов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1890
Сын: Шашков Филимон
Отец ребёнка: Денисов Роман
Беларусь
Беларусь
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Цветкова Ксения
Отец ребёнка: Денисов Роман
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Денисов Роман
Рождение ребёнка
1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Роман
Беларусь
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Роман
Беларусь
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