Денисов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1890 г.р.
1891 г.р.
1895 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1890

Сын: Шашков Филимон

Отец ребёнка: Денисов Роман

Беларусь
Беларусь
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Цветкова Ксения

Отец ребёнка: Денисов Роман

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Денисов Роман

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Роман

Беларусь
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Роман

Беларусь
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