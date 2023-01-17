Цветкова (Шашкова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Шашкова) Ксения

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Место рождения

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Денисов Роман

Мать: Денисов ?

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Беларусь
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Беларусь
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
Истра, Истра, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Истра, Истра, Московская область
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