Цветкова (Шашкова) Ксения
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Денисов Роман
Мать: Денисов ?
Рождение ребёнка
01.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Беларусь
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Беларусь
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно