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Шашков Роман Денисович

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашков Денис Епифанович

Мать: Шашкова Варвара

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Надежда

Мать ребёнка: Денисов Агафья

Беларусь
Рождение ребёнка
?.04.1890

Сын: Шашков Филимон

Мать ребёнка: Денисов Агафья

Беларусь
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Цветкова (Шашкова) Ксения

Мать ребёнка: Денисов Агафья

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Шашкова) Анастасия

Мать ребёнка: Денисов Агафья

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Лашкевич (Шашкова) Ирина

Мать ребёнка: Денисов Агафья

Беларусь
Смерть
Неизвестно
Беларусь

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