Шашков Роман Денисович
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашков Денис Епифанович
Мать: Шашкова Варвара
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Надежда
Мать ребёнка: Денисов Агафья
Беларусь
Рождение ребёнка
?.04.1890
Сын: Шашков Филимон
Мать ребёнка: Денисов Агафья
Беларусь
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Цветкова (Шашкова) Ксения
Мать ребёнка: Денисов Агафья
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Шашкова) Анастасия
Мать ребёнка: Денисов Агафья
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Лашкевич (Шашкова) Ирина
Мать ребёнка: Денисов Агафья
Беларусь
Смерть
Неизвестно
Беларусь