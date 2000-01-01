Семина (Цветкова) Лидия
Место рожденияБеларусь
Дата рождения01.01.1921
Дата смерти01.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921
Отец: Цветков Иван
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семин Борис
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семина) Ирина
Отец ребёнка: Семин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семин Михаил
Смерть
01.01.2000
Похороны
Неизвестно