Семина (Цветкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семина (Цветкова) Лидия

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

01.01.1921

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921

Отец: Цветков Иван

Мать: Цветкова (Шашкова) Ксения

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин Борис

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семина) Ирина

Отец ребёнка: Семин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин Михаил

Смерть
01.01.2000
Истра, Истра, Московская область
Похороны
Неизвестно
Истра, Истра, Московская область

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