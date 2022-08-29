Семин Михаил
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семина) Ирина
Мать ребёнка: Семина (Цветкова) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семина (Цветкова) Лидия
Работа или профессия
Неизвестно
Подполковник | с 1931
Образование
Неизвестно
Военное училище
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно