Семин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин Михаил

Место рождения

Михеевичи, Кричевский район, Могилёвская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеевичи, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семина) Ирина

Мать ребёнка: Семина (Цветкова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина (Цветкова) Лидия

Работа или профессия
Неизвестно
Подполковник | с 1931
Образование
Неизвестно
Военное училище
Смерть
1980
Истра, Истра, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Истра, Истра, Московская область

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