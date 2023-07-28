(Шашкова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Шашков Роман Денисович
Мать: Денисов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно