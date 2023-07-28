(Шашкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шашкова) Анастасия

Место рождения

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шашков Роман Денисович

Мать: Денисов ?

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область