Агеева Надежда
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашков Роман Денисович
Мать: Денисов Агафья
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конашевская (Агеева) Фруза (Ефросинья) Егоровна
Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Агеева) Матрена
Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Неизвестно
Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Неизвестно
Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Иван
Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Егор Иванович
Смерть
Неизвестно
Беларусь