Агеева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева Надежда

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашков Роман Денисович

Мать: Денисов Агафья

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конашевская (Агеева) Фруза (Ефросинья) Егоровна

Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Агеева) Матрена

Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Неизвестно

Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Неизвестно

Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Иван

Отец ребёнка: Агеев Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
Беларусь

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