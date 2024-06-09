Лашкевич (Шашкова) Ирина
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1896
Дата смерти1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шашков Роман Денисович
Мать: Денисов Агафья
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шашков Владимир
Отец ребёнка: Сергей
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источника информации ЦАМО Номер ф... Показать все
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно