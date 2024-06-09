Лашкевич (Шашкова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашкевич (Шашкова) Ирина

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1896

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шашков Роман Денисович

Мать: Денисов Агафья

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашкевич Иосиф Францевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шашков Владимир

Отец ребёнка: Сергей

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источника информации ЦАМО Номер ф... Показать все
Смерть
1980
Истра, Истра, Московская область
Похороны
Неизвестно
Истра, Истра, Московская область

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