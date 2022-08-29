Шашков Владимир
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Сергей
Мать: Лашкевич (Шашкова) Ирина
30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источника информации ЦАМО Номер ф... Показать все
Смерть
?.08.1943
Причина смерти: На войне | 30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источни... Показать все
Похороны
Неизвестно
без вести пропал Сержант