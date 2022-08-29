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Шашков Владимир

Место рождения

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сергей

Мать: Лашкевич (Шашкова) Ирина

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источника информации ЦАМО Номер ф... Показать все
Смерть
?.08.1943
Причина смерти: На войне | 30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источни... Показать все
Похороны
Неизвестно
без вести пропал Сержант

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