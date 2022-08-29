Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашкевич (Шашкова) Ирина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шашков Владимир
Мать ребёнка: Лашкевич (Шашкова) Ирина
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источника информации ЦАМО Номер ф... Показать все
Смерть
Неизвестно