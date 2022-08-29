Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашкевич (Шашкова) Ирина

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шашков Владимир

Мать ребёнка: Лашкевич (Шашкова) Ирина

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
30.06.1942 Кировский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Кировский р-н Воинское звание сержант Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.08.1943 Название источника информации ЦАМО Номер ф... Показать все
Смерть
Неизвестно

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