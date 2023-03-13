Суховъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Федоръ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

22.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1870

Отец: Суховъ Дмитрій

Мать: Романова Агаѳія

Михайловка
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Аблюзина Прасковья

Мать ребёнка: Сухова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
13.12.1888

Сын: Суховъ Антонъ

Мать ребёнка: Сухова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
24.04.1891

Дочь: Воронова Пелагея

Мать ребёнка: Сухова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1895

Дочь: Попкова Марина

Мать ребёнка: Сухова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Суховъ Георгій

Мать ребёнка: Сухова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
15.02.1899

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Сухова Ирина

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Ирина

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