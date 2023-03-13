Суховъ Федоръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения22.05.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1870
Отец: Суховъ Дмитрій
Мать: Романова Агаѳія
Михайловка
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Аблюзина Прасковья
Мать ребёнка: Сухова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
13.12.1888
Сын: Суховъ Антонъ
Мать ребёнка: Сухова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
24.04.1891
Дочь: Воронова Пелагея
Мать ребёнка: Сухова Ирина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1895
Дочь: Попкова Марина
Мать ребёнка: Сухова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
30.03.1897
Сын: Суховъ Георгій
Мать ребёнка: Сухова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
15.02.1899
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Сухова Ирина
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Ирина