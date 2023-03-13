Суховъ Дмитрій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Суховъ Ипполитъ
Бракосочетание
02.02.1848
Жена: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
02.07.1849
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1852
Дочь: Чекалова Татіана
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1853
Дочь: Сухова Матрена
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
17.06.1858
Сын: Суховъ Леонтій
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
01.01.1861
Сын: Суховъ Василий
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
05.04.1862
Дочь: Окунева Ирина
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
21.10.1864
Сын: Суховъ Яковъ
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Рождение ребёнка
15.08.1866
Сын: Суховъ Андрей
Мать ребёнка: Сухова Евдокія
Михайловка
Бракосочетание
20.08.1868
Жена: Романова Агаѳія
Рождение ребёнка
22.05.1870
Сын: Суховъ Федоръ
Мать ребёнка: Романова Агаѳія
Михайловка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Суховъ Федоръ
Мать ребёнка: Романова Агаѳія
Рождение ребёнка
08.04.1872
Сын: Суховъ Терентій
Мать ребёнка: Романова Агаѳія
Михайловка