Суховъ Дмитрій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуховъ Дмитрій

Суховъ Дмитрій

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Суховъ Ипполитъ

Мать: Сухова Татьяна Григорьева

Бракосочетание
02.02.1848

Жена: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
02.07.1849

Сын: Суховъ Вакинфъ (Викторъ)

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
10.01.1852

Дочь: Чекалова Татіана

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1853

Дочь: Сухова Матрена

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
17.06.1858

Сын: Суховъ Леонтій

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Суховъ Василий

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
05.04.1862

Дочь: Окунева Ирина

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
21.10.1864

Сын: Суховъ Яковъ

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Рождение ребёнка
15.08.1866

Сын: Суховъ Андрей

Мать ребёнка: Сухова Евдокія

Михайловка
Бракосочетание
20.08.1868

Жена: Романова Агаѳія

Рождение ребёнка
22.05.1870

Сын: Суховъ Федоръ

Мать ребёнка: Романова Агаѳія

Михайловка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Суховъ Федоръ

Мать ребёнка: Романова Агаѳія

Рождение ребёнка
08.04.1872

Сын: Суховъ Терентій

Мать ребёнка: Романова Агаѳія

Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close