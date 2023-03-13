Суховъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуховъ Андрей

Суховъ Андрей

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

15.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1866

Отец: Суховъ Дмитрій

Мать: Сухова Евдокія

Михайловка
Бракосочетание
10.02.1888

Жена: Сухова Евгения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1890

Дочь: Варганова Анастасия

Мать ребёнка: Сухова Евгения

Михайловка
Рождение ребёнка
27.06.1893

Сын: Суховъ Филиппъ

Мать ребёнка: Сухова Евгения

Михайловка
Рождение ребёнка
02.06.1905

Сын: Суховъ Папий

Мать ребёнка: Сухова Евгения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Сухова Евгения

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close