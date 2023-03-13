Суховъ Андрей
Место рожденияМихайловка
Дата рождения15.08.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1866
Отец: Суховъ Дмитрій
Мать: Сухова Евдокія
Михайловка
Бракосочетание
10.02.1888
Жена: Сухова Евгения
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1890
Дочь: Варганова Анастасия
Мать ребёнка: Сухова Евгения
Михайловка
Рождение ребёнка
27.06.1893
Сын: Суховъ Филиппъ
Мать ребёнка: Сухова Евгения
Михайловка
Рождение ребёнка
02.06.1905
Сын: Суховъ Папий
Мать ребёнка: Сухова Евгения
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Сухова Евгения