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Суховъ Филиппъ
Суховъ Филиппъ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
27.06.1893
Пол
Мужской
Отец
Суховъ Андрей
1866 г.р.
Мать
Сухова (Артамонова) Евгения
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893
Отец:
Суховъ Андрей
Мать:
Сухова Евгения
Михайловка
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