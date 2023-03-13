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Суховъ Филиппъ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

27.06.1893

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893

Отец: Суховъ Андрей

Мать: Сухова Евгения

Михайловка