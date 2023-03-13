Суховъ Георгій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Георгій

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

30.03.1897

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897

Отец: Суховъ Федоръ

Мать: Сухова Ирина

Михайловка
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