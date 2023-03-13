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Суховъ Антонъ
Суховъ Антонъ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
13.12.1888
Пол
Мужской
Отец
Суховъ Федоръ
1870 г.р.
Мать
Сухова (Романова) Ирина
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1888
Отец:
Суховъ Федоръ
Мать:
Сухова Ирина
Михайловка
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