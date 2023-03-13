Аблюзина (Сухова) Прасковья
Место рожденияМихайловка
Дата рождения25.07.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1884
Отец: Суховъ Федоръ
Мать: Сухова Ирина
Михайловка
Бракосочетание
08.11.1904
Муж: Аблюзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Аблюзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.04.1912
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Аблюзинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Аблюзинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Аблюзинъ Иванъ