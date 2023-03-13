Аблюзина (Сухова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблюзина (Сухова) Прасковья

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

25.07.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1884

Отец: Суховъ Федоръ

Мать: Сухова Ирина

Михайловка
Бракосочетание
08.11.1904

Муж: Аблюзинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Аблюзинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1912

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Аблюзинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Аблюзинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Аблюзинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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