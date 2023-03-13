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(Суховъ) Евдокія
(Суховъ) Евдокія
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Древо
Место рождения
Михайловка
Дата рождения
15.02.1899
Пол
Женский
Отец
Суховъ Федоръ
1870 г.р.
Мать
Сухова (Романова) Ирина
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1899
Отец:
Суховъ Федоръ
Мать:
Сухова Ирина
Михайловка
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