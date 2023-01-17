Тяпугин (Тяпушкин) Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Тяпушкин Андрей
Мать: не указана
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь Фамилия при рождении - Тяпушкин, с этой же фамилией венчался. При рождении сына в 1894 г. запис... Показать все
Бракосочетание
21.05.1893 ст.
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
с. Старое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Старосельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.
Мать ребёнка: Тяпугина Евдокия Яковлевна
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.
Дочь: Лебедева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Тяпугина Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область