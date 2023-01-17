Тяпугин (Тяпушкин) Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпугин (Тяпушкин) Петр Андреевич

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Место рождения

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тяпушкин Андрей

Мать: не указана

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь Фамилия при рождении - Тяпушкин, с этой же фамилией венчался. При рождении сына в 1894 г. запис... Показать все
Бракосочетание
21.05.1893 ст.

Жена: Тяпугина Евдокия Яковлевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
с. Старое Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Старосельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.

Сын: Тяпугин Василий Петрович

Мать ребёнка: Тяпугина Евдокия Яковлевна

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
д. Букино Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Ильинская Ямщиковская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Дочь: Лебедева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Тяпугина Евдокия Яковлевна

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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